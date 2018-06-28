Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства назвал дату начала перевода трудовых книжек россиян в электронный формат. По словам Медведева, процесс начнется с 1 января 2020 года.

«Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года, в течение 2019 года необходимо решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы», - заявил он.

Медведев подчеркнул, что внедрение электронных трудовых книжек позволит создать единую базу данных, которая будет хранить сведения о всей трудовой деятельности человека. Сведения нельзя будет подделать, а работодателям и работникам такая система позволит ускорить и облегчить процесс трудоустройства.

Внедрение электронных книжек будет проходить поэтапно, добавил премьер.