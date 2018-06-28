Лихач насмерть сбил девушку на глазах ее мужа и ребенка в Туапсе

В Туапсе местный бизнесмен насмерть сбил на пешеходном переходе 26-летнюю девушку с коляской, которая шла на пляж со своей семьей. За минуту до трагедии ребенка из коляски взял муж погибшей.

По словам очевидцев, машины остановились, чтобы пропустить семью, однако водитель Mitsubishi Outlandeer, выезжающий с прилегающего переулка, почему-то решил, что пропускают именно его, и на огромной скорости вылетел на переход, рассказали в группе «ВКонтаке» «ДТП 38RUS Иркутск».

Инцидент произошел 25 июня, после чего получил широкий резонанс из-за появляющихся сообщений о том, что бизнесмен-лихач всеми способами пытается уйти от ответственности. Например, после подписания протокола по факту аварии, водителя иномарки просто отпустили.

В итоге, под давлением общественности, спустя четыре дня сотрудники полиции Туапсе все-таки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По этой статье 47-летнему бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении водителя меры пресечения, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.