«ВКонтакте» вынесла предупреждение группам о поведении россиянок на ЧМ-2018

Социальная сеть «ВКонтакте» предупредила администраторов сообществ, критикующих российских девушек за общение с иностранными болельщиками во время чемпионата мира по футболу, о недопустимости оскорблений в соцсетях. Об этом сообщил представитель «ВКонтакте» газете «Ведомости».

По его словам, соцсеть потребовала у администраторов паблика «Buceta rosa» (португальское выражение, обозначающее женские половые органы), чтобы посты и комментарии жестче модерировались. Дело в том, что в подобных группах, которых в последнее время стало много, публикуются записи, посвященные якобы неподобающему поведению российских женщин во время ЧМ-2018. По мнению авторов, россиянки общаются и сближаются с иностранными болельщиками.

Участники таких групп крайне остро реагируют на интерес своих соотечественниц к приехавшим на турнир иностранным туристам и фанатам, называя россиянок «блудницами», «наташами», и утверждая, что девушки могут опозорить Россию перед всем миром. В пабликах звучат призывы к насилию: к примеру, девушек, общающихся с иностранцами, предлагали обливать зеленкой. При этом в описании к вышеуказанной группе сказано, что «сообщество носит исключительно юмористический характер и не преследует цели оскорбить кого-либо».

Поводом к появлению данного паблика послужила публикация видео, на котором россиянка вместе с бразильскими фанатами выкрикивала оскорбительное выражение по-португальски, не понимая, что оно значит. После массового осуждения бразильцев на их родине, один из них лишился работы.

В последние дни многие российские СМИ публикуют статьи о том, как пользователи Сети пытаются пристыдить российских женщин, общающихся с иностранцами, издеваются, а также угрожают им. В социальных сетях эта тема достигла огромных масштабов и даже на спортивных порталах эксперты высказывают свое мнение о «неподобающем» поведении россиянок, призывая наших мужчин успокоиться, и взять пример с гостей России, которые смогли привлечь девушек своим позитивным отношением к жизни и восхищением красотой наших соотечественниц.