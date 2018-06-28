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Ученые нашли способ «воскресить» позитивные эмоции человека

Екатерина ГАБЕЛЬ
17:40 28.06.2018
Нужно просто продолжать делать то, что нравится, но непривычным способом.
Ученые нашли способ «воскресить» позитивные эмоции человека
Фото: john rowley/ moodboard/ Globallookpress

Ученый из Университета в Огайо Роберт Смит нашел способ «воскресить» эмоции человека от действий, которые раньше приносили удовольствие, но стали рутиной. Выдержки из его исследования приводит портал Science Allert.

Любому человеку знакомо ощущение некого разочарования от некогда любимых увлечений, которые мы выполняем изо дня в день. Новое исследование выявило простой способ вернуть себе радость от давно забытых действий. Этот метод, по мнению ученого, вдохнет новую жизнь и наслаждение в то, что мы выполняли бесчисленное количество раз.

По словам Смита, дело в том, что наш организм адаптируется к определенной последовательности действий, и поэтому мы перестаем испытывать эмоции. Фокус прост - нужно «обмануть» наш мозг и выполнить уже привычное действия нестандарным способом.

Такая адаптация организма называется гедонистической. Это тенденция людей держаться примерно на одном уровне счастья и возвращаться к нему после каких-то потрясений. Смысл в том, чтобы вывести человека из этого состояния.

Для этого ученый позвал 68 человек совершить казалось бы абсолютно привычное действие - поесть поп-корн. Половине испытуемых выдали китайские палочки и велели есть ими, а половина, как обычно, использовала руки.

И потом оказалось, что те, кто ел палочками, получили большее удовольствие от еды.

Нужно сказать, что такой нехитрый трюк уже вовсю применяется в ресторанном бизнесе. Именно зная эту особенность и придумали концепцию ужина в полной темноте. Считается, что отключая один из органов чувств, человек заново почувствует вкус любимых блюд.  

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