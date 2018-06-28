УАЗ возобновил работу над первым кроссовером

Ульяновский автомобильный завод разморозил проект своего первого кроссовера 3170, сообщает паблик «RCI News» в «ВКонтакте». Отмечается, что премьера авто должна состояться в 2022 году.

Автомобиль будет построен на новой безрамной платформе с независимой подвеской всех колес. По предварительным данным, компактный кроссовер с несущим кузовом будет сопоставим по функционалу с Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Kia Sportage.

Как пишет РБК, новинка будет обладать передовыми системами безопасности, а также современным мультимедийным комплексом. При этом в нем будет новый двигатель, а о технических характеристиках мотора пока не сообщается.

Отмечается также, что будет создан бюджетный моноприводный вариант УАЗ-3170.

В 2022 году планируется запустить опытное производство УАЗ-3170, а в продажу новинка, по всей видимости, поступит через полгода после запуска на конвейере.