Ведущую заставили сбежать из Саудовской Аравии из-за «откровенного» платья

Телеведущая канала Al Aan TV Ширин аль‐Рифаи была вынуждена бежать из Саудовской Аравии из-за скандала со «слишком откровенным» нарядом, передает РИА «Новости».

Журналистка вела прямое включение с улицы, рассказывая о снятии запрета на вождение машины для женщин. Из-за сильного ветра платье девушки развивалось и открывало топ и брюки, которые были надеты под ним.

Соотечественники ведущей увидели в этом «непристойность», а после волны общественного возмущения вопросом занялась Генеральная комиссия по аудиовизуальным СМИ.

Госорган усмотрел в эпизоде «нарушение правил и инструкций», пишет в своем Twitter-аккаунте вашингтонский журналист Заид Бенджамин. В отношении аль‐Рифаи было начато расследование, после чего женщина покинула страну.