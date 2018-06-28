Ведущую заставили сбежать из Саудовской Аравии из-за «откровенного» платья
Недовольство саудовцев вызвал репортаж, в котором журналистка рассказывает о снятии запрета на вождение машины для женщин.
Фото: AL AAN TV
Видео: Zaid Benjamin / Twitter
Телеведущая канала Al Aan TV Ширин аль‐Рифаи была вынуждена бежать из Саудовской Аравии из-за скандала со «слишком откровенным» нарядом, передает РИА «Новости».
Журналистка вела прямое включение с улицы, рассказывая о снятии запрета на вождение машины для женщин. Из-за сильного ветра платье девушки развивалось и открывало топ и брюки, которые были надеты под ним.
Соотечественники ведущей увидели в этом «непристойность», а после волны общественного возмущения вопросом занялась Генеральная комиссия по аудиовизуальным СМИ.
Госорган усмотрел в эпизоде «нарушение правил и инструкций», пишет в своем Twitter-аккаунте вашингтонский журналист Заид Бенджамин. В отношении аль‐Рифаи было начато расследование, после чего женщина покинула страну.