В Канаде многоженца наказали за гарем и почти 150 детей

Верховный суд провинции Британская Колумбия в Канаде вынес приговор 61-летнему многоженцу Уинстону Блэкмору за брак с 24 женщинами, пишет Daily Mail.

В июле 2017 года его признали виновным в обладании 24 женами, а его 53-летнего зятя Джеймса Олера - в браке с пятью женщинами. При этом мужчинам удалось избежать тюремного заключения.

Блэкмор, согласно приговору, должен провести под домашним арестом полгода, а его зять - три. Также многоженцев приговорили к общественным работам сроком 150 и 75 часов соответственно.

По словам судьи Шери Энн Донегэн, оба мужчины трудолюбивы, но некоторым из их жен едва исполнилось 15 на момент заключения брака. Кроме того, Блэкмор не раскаялся и не собирается менять своих религиозных взглядов. Отмечается, что у него 149 детей.

Блэкмор и Олер принадлежали к раскольнической мормонской Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которая отказалась от многоженства еще в конце XIX века, но мормоны-фундаменталисты до сих пор придерживаются этой практики.