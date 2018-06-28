СМИ: Франция сняла все обвинения с Сулеймана Керимова

Правоохранительные органы Франции сняли с члена Совфеда России Сулеймана Керимова все обвинения в уклонении от уплаты налогов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Он также добавил, что в ближайшее время сенатору вернут паспорт и залог, сумма которого с начальных пяти миллионов евро была увеличена судом в декабре до 40 миллионов евро.

Керимов был задержан в ноябре 2017 года, ему предъявили обвинения в якобы отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. МИД России позднее направил официальную ноту французским властям, а в Совфеде сочли задержание провокацией.

Политолог Евгений Минченко заявил, что в задержании Керимова присутствует политический момент, и это один из элементов давления на Россию.