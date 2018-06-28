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Москва обвинила Лондон в подкупе ОЗХО при голосовании по расширению мандата

Василиса Морозова
16:15 28.06.2018
МИД России обвинил Лондон в прямом подкупе некоторых государств - членов ОЗХО перед принятием документа о расширении полномочий организации.
Фото: OPCW

При голосовании в Гааге по расширению мандата Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) имел место подкуп ряда делегаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, Москва считает нелегитимным решение расширить мандат ОЗХО, так как «при его принятии конференция государств-участников вышла за рамки своего мандата».

«В результате политических манипуляций, а также прямого подкупа ряда делегаций и откровенного шантажа Великобритании и другим государствам, которые выступают за якобы укрепление химконвенции, удалось продавить свой одиозный проект решения, который наделяет ОЗХО полномочиями по установлению виновных в применении химоружия в Сирии», - подчеркнула дипломат.

Напомним, участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химоружия в Гааге одобрили предложенное Британией расширение мандата ОЗХО, которое разрешит организации устанавливать виновных в химических атаках.  

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