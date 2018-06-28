Джазовый фестиваль в Подмосковье ждет футбольных болельщиков Чемпионата мира

30 июня в подмосковном Дедовске состоится ежегодный джазовый фестиваль «Настроение». Об этом сообщает пресс-служба ДОСААФ России.

Предполагается, что мероприятие посетят несколько тысяч человек из московского региона. Более того, фестиваль вошел в «Путеводитель болельщика Московской области».

В этом году «Настроение» удивит зрителей своими полиритмическими саксофонными импровизациями. Трио «BaritoneDomination», группа «LesTroisParesseux» исполнят атмосферную музыку в стиле Франции 60-х годов, а симфоджазовый проект братьев Ивановых и Полины Орбах представит симфонические аранжировки в сочетании с современными ритмами джаза и рока.

Фестиваль «Настроение» примет гостей в восьмой раз. Он каждый год приглашает на свою сцену лучшие музыкальные коллективы. Традиционная особенность «Настроения» - тщательно подобранная программа, изысканный набор яркого современного джаза.