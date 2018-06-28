В Одессе осквернили и ограбили православный храм

Неизвестные вандалы ограбили и осквернили храме в честь Донской иконы Божией Матери, расположенный на Западном кладбище Одессы. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июня, сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви.

«Сломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников проникли в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения, разбросали и разбили церковную утварь», - сообщили в УПЦ.

Вандалы взломали ящики для пожертвований, в которые прихожане собирали средства для строительства хосписа для онкобольных.

Грабители сбежали, когда к храму подошел охранник кладбища. Прибывшие на место сотрудники полиции по горячим следам найти преступников не смогли.

По данным епархии, за последние несколько лет в Одесской области было осквернено и ограблено более 50 православных храмов и ни один из грабителей не был найден и наказан.