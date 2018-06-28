Нашел столб в чистом поле: нелепое ДТП совершил водитель КамАЗа в Татарстане
56-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил столкновение с опорой.
Фото: tatar-inform.ru
В Татарстане водитель КамАЗа в чистом поле врезался в одиноко стоящую опору ЛЭП. Судя по кадрам с места аварии, удар был такой силы, что кабина грузовика оказалась значительно повреждена, а столб и вовсе свалился на землю.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по республике Татарстан, 56-летний водитель не справился с управлением и допустил столкновение с опорой.
Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Красновидово Камско-Устьинского района республики. О состоянии водителя ничего не сообщается, передает «Татар-информ».