Путин обозначил приоритеты молодым офицерам

Российские правоохранительные органы и спецслужбы РФ должны надежно защищать права и свободы граждан, вести беспощадную борьбу с терроризмом, криминалом и коррупцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на приеме в Кремле в честь лучших выпускников вузов силовых структур.

«Это надежная защита прав и свобод наших граждан, это беспощадная борьба с террористами и экстремистами, с криминалом и коррупцией», - перечислил глава государства основные задачи офицеров на будущее.

При этом, по словам президента, общий круг вопросов, которые предстоит решать, конечно, более широк.

Прием в Кремле лучших выпускников вузов силовых структур - ежегодное мероприятие, традиция которого заложена еще в 1935 году. В этом году на церемонию приглашены 800 молодых офицеров, закончивших учебные заведения Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД и ФСИН.