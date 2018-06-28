Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двухстороннюю встречу в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщили в Кремле.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений», - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин и Трамп также во время двухсторонней встречи затронут актуальные вопросы международной повестки дня.

О том, что Путин и Трамп проведут первую двухстороннюю встречу, ранее сообщил прибывший в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон