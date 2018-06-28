Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля
Главы Российской Федерации и Соединенных Штатов обсудят развитие взаимоотношений двух стран и актуальные международные вопросы.
Фото: Mikhail Klimentyev/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двухстороннюю встречу в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщили в Кремле.
«В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений», - говорится в сообщении.
В Кремле добавили, что Путин и Трамп также во время двухсторонней встречи затронут актуальные вопросы международной повестки дня.
О том, что Путин и Трамп проведут первую двухстороннюю встречу, ранее сообщил прибывший в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон