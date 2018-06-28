Жена Кержакова обвинила футболиста в похищении сына

Жена экс-футболиста, а ныне старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова Милана в прямом эфире в своем Instagram рассказала подписчикам, что супруг похитил их общего ребенка.

По словам женщины, она уже месяц не видела годовалого сына Артемия, а сам Кержаков поставил перед ней условие «доказать свою социальную вменяемость», чтобы получить ребенка обратно.

В мае Милана сообщила, что разводится с футболистом и назвала его «падшим» и «недостойным уважения» человеком.

Прошлые отношения Александра Кержакова также закончились скандалом. Он через суд смог лишить родительских прав свою бывшую гражданскую жену Екатерину Сафронову и забрал себе их сына Игоря.