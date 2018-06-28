Ливни и град обрушатся на Центральную Россию в выходные

В большей части регионов ЦФО на выходных пройдут грозы и ливни, сопровождаемые сильным ветром. На сайте Гидрометцентра РФ опубликовано штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, в центральной части нашей страны жара сменится ливнями и небольшим похолоданием.

«В связи с выходом южного циклона на ЦФО 30 июня в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Московской и Тверской областях; 1 июля еще и в Ярославской и Костромской областях ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами шквалы до 22 метров в секунду», - сказано в сообщении российского Гидрометцентра.

Отмечается, что в Московской области и столице 30 июня – 1 июля будут кратковременные грозовые дожди, причем местами сильные, а при грозах ветер будет достигать до 15-20 метров в секунду.