Instagram выпустила облегченную версию приложения

Разработчики Instagram выпустили облегченную версию приложения. Об этом сообщило издание Macdigger. Предполагается, что эта версия будет пользоваться популярностью у пользователей из развивающихся стран и обладателей бюджетных смартфонов.

Облегченная версия появилась в Google Play. Весит она чуть более пятисот килобайт (для сравнения: полная весит 32 мегабайта). Она так же позволяет загруждать фотографии, посматривать истории и накладывать фильтры на снимки. В данной версии нет только функии сообщений.

Ранее облегченную версию приложения выпустил Facebook. Такие меры были предприняты для расширения рынка, ведь зачастую эти утилиты не работали на бюджетных устройствах.