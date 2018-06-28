Синоптики объяснили появление серебристых облаков над Москвой
Москвичи наблюдали красивое астрономическое явление вечером 27 июня - серебристые облака. В московсокм метеобюро объяснили причины их образования.
Фото: tvoyplanetary/ twitter
Вечером в среду москвичи стали свидетелями необычного природного явления: небо над столицей озарили серебристые облака. Пользователи стали делиться фотографиями в социальных сетях.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова объяснила причину этого астрономические явления. По словам специалиста, появлению серебристых облаков способствует теплая погода.
«В верхние слоя атмосферы, а это больше десяти километров, идут потоки теплого влажного воздуха», - приводит агентство ее слова.
В результате капельки воды превращаются в кристаллы, которые отражают солнечный свет в вечерние и утренние часы и кажутся серебристыми.