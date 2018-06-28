В Подмосковье столкнулись шесть машин: кадры с места крупного ДТП

В Подмосковье произошло крупное ДТП. Инцидент произошел в городском округе Богородский на повороте в населенный пункт Монино. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

По информации ведомства, в результате происшествия движение по дороге в сторону Москвы частично затруднено.

Отмечается, что розлива топлива не произошло, возгорания не последовало.

По словам очевидцев, столкнулись сразу шесть машин: три грузовика и три легковушки. При аварии пострадали четыре человека.