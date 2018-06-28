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Эксперт опроверг выводы об угрозе климатической катастрофы в России

Андрей Аркадьев
14:03 28.06.2018
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море. Специалист прокомментировал информацию об изменении климата в Арктике.
Фото: GTW imagebroker.com/ Globallookpress

Научный руководитель ГНЦ РФ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт» Иван Фролов в интервью «Звезде» рассказал, что никакой климатической катастрофы в Баренцевом море в ближайшее время не предвидится.

Ранее в журнале Natural Climate Change была опубликована статья, в которой утверждалось, что в северной части Баренцева моря наблюдаются резкие климатические изменения.

Так, если раньше ледяной покров при таянии насыщал море пресной водой, то теперь холодные воды отступают на север. По мнению норвежских специалистов это может погубить местную экосистему.

«Никакой катастрофы не предвидится. Да, сегодня вода теплее в Баренцевом море, но не более того, а в Норвежском она холоднее. Да, действительно соленость немножко увеличилась, ну и что из этого? Запас пресных вод увеличивается в самом центральном бассейне. При соответствующей атмосферной циркуляции, которая будет обязательно, эти воды будут выноситься, они выносятся через проливы. Это в конце концов приведет к балансу, опять атлантические воды немножко отступят в Баренцево море», - считает Фролов.

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