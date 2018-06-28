Эксперт опроверг выводы об угрозе климатической катастрофы в России

Научный руководитель ГНЦ РФ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт» Иван Фролов в интервью «Звезде» рассказал, что никакой климатической катастрофы в Баренцевом море в ближайшее время не предвидится.

Ранее в журнале Natural Climate Change была опубликована статья, в которой утверждалось, что в северной части Баренцева моря наблюдаются резкие климатические изменения.

Так, если раньше ледяной покров при таянии насыщал море пресной водой, то теперь холодные воды отступают на север. По мнению норвежских специалистов это может погубить местную экосистему.