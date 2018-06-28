«Северный поток - 2» могут построить в обход Дании

Строительство газопровода «Северный поток - 2» может стартовать уже этим летом до того, как будет получено разрешение от Дании. Об этом заявил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, сообщает ТАСС.

Он рассказал, что уже начаты подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные суда, поэтому укладка труб может начаться в ближайшие недели.

При этом Коркоран добавил, что газопровод может быть проложен в обход Дании.

«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, то нам придется изменить маршрут», - сказал он.

Финансовый директор Nord Stream 2 AG также заявил, что наиболее вероятным вариантом является прокладка газопровода «Северный поток - 2» в международных водах к северу от Дании.

По его словам, прокладка газопровода в обход Дании незначительным образом скажется на реализации проекта.

Напомним, ранее в Дании рассказали о планах задержать строительство «Северного потока - 2».