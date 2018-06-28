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СМИ: посол Швейцарии устроил тройное ДТП на Украине

Андрей Аркадьев
13:30 28.06.2018
Водитель Volvo СХ60 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Volkswagen Т4 и Chery.
СМИ: посол Швейцарии устроил тройное ДТП на Украине
Фото: lv.npu.gov.ua

В Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором ехал посол Швейцарии на Украине Гийом Шойрер.

В результате аварии пострадали шесть человек, пишет «Корреспондент». По данным издания, виновником ДТП стал швейцарский дипломат.

Столкновение произошло в среду вечером на трассе Киев - Чоп. Сообщается, что 55-летний водитель, управляя Volvo СХ60, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Volkswagen Т4 и Chery.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного дела.

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