СМИ: посол Швейцарии устроил тройное ДТП на Украине

В Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором ехал посол Швейцарии на Украине Гийом Шойрер.

В результате аварии пострадали шесть человек, пишет «Корреспондент». По данным издания, виновником ДТП стал швейцарский дипломат.

Столкновение произошло в среду вечером на трассе Киев - Чоп. Сообщается, что 55-летний водитель, управляя Volvo СХ60, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Volkswagen Т4 и Chery.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного дела.