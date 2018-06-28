Рыжий из «Иванушек» рассказал об ответственности за смерть Сорина и Яковлева

Известный исполнитель, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что после смерти экс-участника музыкального коллектива Олега Яковлева, а затем и родной сестры шесть месяцев находился в запое. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Мир».

По словам Григорьева-Аполлонова, он чувствует ответственность за смерть своих коллег - Олега Яковлева и Игоря Сорина. Исполнитель предположил, что смерть участников коллектива может быть связана с тем, что они покинули группу.

«Весь шоу-бизнес должен чувствовать ответственность, когда кто-то погибает здесь», - заявил Григорьев-Аполлонов.

Напомним, Олег Яковлев умер в июне 2017 года, его погубила алкогольная зависимость, которая привела к циррозу печени. Игорь Сорин ушел из жизни в возрасте 28 лет еще в 1998 году, он выпал из окна.