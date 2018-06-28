За разгадку появления огромного таинственного геоглифа пообещали крупную сумму

Уже 20 лет ученые не могут разгадать тайну появления гигантского изображения человека в центральной Австралии. Его впервые заметил пилот вертолета. Огромный геоглиф назвали человек Марри - по названию городка, возле которого фигура «нарисована». Австралийский предприниматель Дик Смит пообещал награду в пять тысяч австралийских долларов за любую информацию о происхождении этой фигуры, сообщило BBC.

Предполагают, что рисунок изображает охотника-аборигена. Увидеть его можно только с высоты птичьего полета - в длину фигура более четырех километров, а общая длина контуров его - около 28 километров.

Местный житель Фил Тернет считает, что тот, кто рисовал это - профессионал и скорее всего, использовал технологию GPS.

«Кто бы ни отмечал контуры, он делал разметку колышками через каждые десять метров. И если у вас не было координат, вы не могли знать, где стоите - на левом пальце ноги или на локте. Учитывая, что технология GPS была в зародыше в то время, это совершенно уникальное достижение», - приводит его слова издание.

Считается, что человека Марри нарисовали местные художники или австралийские солдаты.

Постепенно изображение начало исчезать, но заручившись поддержкой аборигенов, местные жители обновили геоглиф в 2016 году.