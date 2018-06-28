Украинские диверсанты взорвали мемориал «За оборону города» на въезде в Иловайск

Украинские диверсанты подорвали мемориал «За оборону Иловайска» на въезде в Иловайск.

Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики.

По данным спецслужб, злоумышленники планировали взорвать российский гуманитарный конвой, который вез медикаменты и продукты питания в Донецк.

Однако в момент предположительного теракта колонна из 22 грузовиков МЧС уже подъезжала к столице ДНР. 78-й гумконвой МЧС РФ доставил в Донецк 290 тонн груза.

На месте происшествия ведутся следственные мероприятия, выясняются обстоятельства инцидента.