Вместо «Адского пламени»: на вооружение армии США поступает новая ракета

На вооружение американской армии в скором времени поступит ракета класса «воздух-земля» Joint Air-to-Ground Missile (JAMG) от разработчика Lockheed Martin, сообщает портал Defense News, ссылаясь на пресс-службу компании.

Новым оружием собираются заменить устаревшую ракету Hellfire («Адское пламя»). Испытания Joint Air-to-Ground Missile проходили два года на разных платформах, таких как вертолеты, самолеты и беспилотники.

У ракеты имеется современная система самонаведения, в которую встроен лазер с миллиметровыми радиолокационными датчиками, что позволяет ее использовать в любых погодных условиях. Компания-разработчик планирует поставить американской армии США 2631 ракету. Поставки собираются начать в 2019 году.