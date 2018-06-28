Рогозин назвал «десять заповедей Роскосмоса»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на научно-практической конференции «Основные задачи и перспективы развития госкорпорации Роскосмос», сравнил космос с религией и представил «десять заповедей госкорпорации».

«Космос в России - как религия. Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию», - приводит РИА Новости слова чиновника.

Рогозин сформулировал десять принципов, «заповедей Роскосмоса», которые будут лежать в основе работы госкорпорации.

Во-первых, контроль за исполнением гособоронзаказа должен быть принят, как «Отче наш», считает он.

Кроме того, Роскосмос будет непосредственно контролировать заказы, создаст управление технического заказчика, сформирует единую техническую политику всей отрасли.

По словам Рогозина, исполнительные директора войдут в советы директоров предприятий и аттестовываться они будут каждый год.

В Роскосмосе будет создан Совет рационализаторов, госкорпорация откажется от долго реализуемых программ, переведет международное сотрудничество на коммерческую основу, чтобы не заниматься «благотворительностью в ущерб бизнес-интересам».