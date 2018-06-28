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В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление

Александра Арсентьева
12:04 28.06.2018
В ночь на 28 июня в Москве на главной метеостанции, которая располагается на ВДНХ, атмосферное давление удерживалось у отметки 754,4 миллиметра ртутного столба (1005,5 гектопаскаля).
В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление
Фото: Marcelo Machado De Melo / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

В Москве зафиксировано рекордное значение атмосферного давления для 28 июня. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

В среду, 27 июня, в столице атмосферное давление повысилось до 755,7 миллиметра ртутного столба, прежний рекорд давления для этого дня был зафиксирован синоптиками 31 лет назад, в 1987 году, и достигал 754,2 миллиметра.

В сообщении сказано, что в ночь на 28 июня на главной столичной метеостанции, которая располагается на ВДНХ, атмосферное давление удерживалось на отметке 754,4 миллиметра ртутного столба (1005,5 гектопаскаля).

Таким образом, был перекрыт суточный рекорд по давлению (дважды за месяц).

Прежний максимум давления 28 июня специалисты зафиксировали в 1947 году, он составлял 1004,1 гектопаскаля. Синоптики также рассказали, что после 9:00 атмосферное давление начало падать, но отметили, что в течение дня оно будет оставаться высоким.  

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