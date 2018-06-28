ВСУ понесли существенные потери в ходе боев в Донбассе

За прошедшие сутки в ходе боев в Донбассе трое бойцов ВСУ погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

По информации украинской стороны, за сутки ополченцы открывали артиллерийский огонь по позициям ВСУ в районах Водяного, Марьинки, Лебединского, Гнутово и Широкино.

Напомним, 23 июня бойцы ВСУ предприняли неудачную попытку улучшить свои позиции южнее населенного пункта Коминтерново в ДНР. Но она не увенчалась успехом. Об этом сообщили в пресс-службе ВС Донецкой Народной Республики.

Ранее замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин рассказал о масштабной атаке ВСУ и плане по захвату Донбасса.