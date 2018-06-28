Элитный 15-тиэтажный отель «сложился» за 10 секунд: кадры взрыва

В китайском городе Чжуншань провинции Гуандун снесли элитный 15-тиэтажный отель Zhongshan Yuyan. Местные жители сняли на видео момент уничтожения гостиницы.

В здание заложили взрывчатку, перекрыли прилегающие дороги, оцепили территорию, после этого гостиница была снесена. На записи, опубликованной в YouTube, можно с разных ракурсов рассмотреть, как за 10 секунд «складывается» отель.

Zhongshan Yuyan являлся историческим зданием, но власти города признали его обветшалым и приняли решение уничтожить. Отель славился своими роскошными номерами, магазинами, ресторанами с изысканным меню. Будет ли построена на его месте новая гостиница, не сообщается.