Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей в России

Популярность машин измеряется числом реализованных экземпляров. И когда количество проданных за год автомобилей составляет только несколько штук, можно с уверенностью говорить о провале этой модели.

Эксперты выявили пять самых непопулярных машин на авторынке России. За основу рейтинга принята статистическая информация по продажам автомобилей за 2017 год. В список не вошли эксклюзивные модели, такие как Rolls-Royce Phantom или Ferrari Enzo, и другие, которые выпускаются штучными партиями. Учитывались только серийные модели массового сегмента.

Так, лидером антирейтинга стал автомобиль Chrysler Pacifica. В прошлом году в России было реализовано всего две единицы этой модели.

На второй строчке списка расположился китайский Geely Emgrand GT, продажи которого за 2017 год составили 34 экземпляра.

Тройку замкнул внедорожник SsangYong Tivoli, его объем реализации за прошлый год в России составил только 43 единицы.

Кроме того, в топ-5 этого рейтинга вошли: Infiniti Q60 и Peugeot 2008, сообщает издание Daily Motor.