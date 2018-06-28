Запущенные выпускниками шары оставили без света жителей Якутска

Каждый девятый житель Якутска остался без света после того, как школьники, отмечавшие выпускной, по традиции запустили в небо воздушные шары.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей компании «Якутскэнерго».

В среду вечером выпускники отмечали окончание школы. Они запустили в небо воздушные шары, завязанные фольгированной лентой, которые застряли в проводах.

Это вызвало короткое замыкание - без света остались 33,6 тысяч местных жителей, в то время как население Якутска составляет примерно 310 тысяч человек.

В настоящее время специалисты устранили последствия аварии, электроснабжение в городе восстановлено.