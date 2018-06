Байки из склепа: кому на Западе так выгодны фейки и полуправда

Различные толкователи тех или иных мировых событий щедро делятся своими комментариями, не будучи при этом даже посвященным в суть происходящего, а порой не понимая, о чем вообще идет речь. За примерами далеко ходить не надо - одна только скандально известная исследовательская группа Bellingcat чего стоит. Из надерганных из соцсетей постов и фотоснимков она строит «логические цепочки», проводит аналогии, выстраивает версии. И все бы ничего, да только именно на этой полуправде впоследствии выстраиваются реальные обвинения, причем вердикты выносятся в отношении не каких-то персоналий - сразу целых стран.

Байки из склепа

Недавно сомнительную «славу» горе-аналитиков из Bellingcat решили разделить репортеры вроде бы представительного издания - The New York Times. Они заявили о том, что провели собственное расследование апрельского инцидента в сирийском городе Дума, где, как было заявлено, имело место применение химического оружия. Стоит напомнить, что ответственность за эту атаку, так и не подтвержденную официальным расследованием, западные страны тогда же возложили на сирийские власти, а инцидент стал поводом для нанесения серии ракетно-бомбовых ударов по территории страны.

Однако, интересен не сам факт проведения репортерского расследования, а его формат. Если кто-то думает, что журналисты The New York Times сподобились побывать на месте событий, пообщались со свидетелями, заказали авторитетную экспертизу, то он ошибается. Свою «инспекцию» репортеры провели… не вставая с кресел, а именно - просматривая на компьютере кадры фото- и видеосъемки с места предполагаемого происшествия. Анализируя таким незатейливым способом имеющуюся у них информацию, талантливые журналисты сумели с абсолютной точностью установить и тип примененного боеприпаса, и характер использованного в его начинке отравляющего вещества, и даже количество жертв.

Смешно? На первый взгляд, да. Однако выводы репортеров моментально оживили умолкший было хор обвинителей сирийских властей, легли в щедро удобренную почву версии об их безусловной виновности в этом происшествии. «Стратеги» из The New York Times, видя события со стороны, умудрились «оказаться» в их гуще. Схема сработала: издание заработало себе очки на горячей теме, репортеры в одночасье стали признанными экспертами, а самое главное - мир вновь услышал о «коварном Башаре Асаде», о его зловещих деяниях в отношении собственного народа.

Неудобная правда

Те, кто действительно следит за темой событий в сирийской Думе, произошедших в апреле этого года, знают, что еще с начала весны российская сторона неоднократно предупреждала о ведущийся террористами подготовке к осуществлению провокации с применением отравляющих химических веществ. По сути, Москва делала все, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к ситуации, предотвратить возможный инцидент. Однако на все эти призывы тот же Запад не реагировал, словно ожидая чего-то иного. Чего - стало известно в ночь с 13 на 14 апреля, когда совместной армадой США, Великобритании и Франции был нанесен тщательно спланированный и скоординированный удар по Сирии в ответ на химическую атаку, якобы осуществленную сирийскими войсками.

Интересно, что новости о происшествии в Думе первыми сообщила печально известная своими фейковыми новостями организация «Белые каски». Даже не так: именно «Белые каски» и стали источниками этих новостей. Забегая вперед, стоит сказать, что в ложь этой организации теперь не верят даже их заокеанские спонсоры: не случайно США с недавних пор отказались участвовать в финансировании этой структуры. Впрочем, через какое-то время решили его возобновить, выделив 6,6 миллионов долларов на программы этой скандальной организации и на функционирование не менее спорного «механизма» ООН по расследованию преступлений в Сирии.

Именно «белокасочники» растиражировали душераздирающие кадры из больницы (позже оказавшиеся постановочными), сообщили о большом количестве жертв, недвусмысленно указав и на виновников происшествия - сирийских военных. Тревогу по поводу происходящего забила и Всемирная организация здравоохранения, однако, когда у ее официального представителя Тарика Язаревича поинтересовались, чем он может подтвердить информацию о применении именно химического оружия, тот сослался на неких «партнеров», заявив, что сами сотрудники ВОЗ в Думе еще не бывали.

А вот специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии не побоялись и посетили место предполагаемой «химатаки», причем сделали это в первые же дни после инцидента. Наши военные врачи, в частности, побывали в медицинском учреждении, которое фигурировало в новостях как место массового приема «пострадавших». Ни у кого из находившихся там на излечении пациентов никаких признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ обнаружено не было. А парой дней спустя в город попали и первые иностранные репортеры, оказавшиеся людьми на удивление порядочными и честными. Журналисты американского телеканала One America News осмотрели место предполагаемого инцидента, опросили не менее четырех десятков жителей, которые должны были быть очень близко к зоне предполагаемой атаки.

Никаких признаков химической атаки или сведений о ней репортеры, как ни пытались, так и не обнаружили. Правду о событиях так называемого «отравления» рассказал медперсонал той самой больницы, куда, по данным «Белых касок», массово свозились пострадавшие. Медики рассказали, что в тот день в их больницу ворвались неизвестные люди, снимая на видео созданную ими же панику, сопровождаемую криками о химической атаке. Позже именно эта видеосъемка и была представлена как «неопровержимое доказательство химической атаки, совершенной в отношении мирных граждан».

Баба Яга против

Ни один из аргументов, опровергающих версию о причастности Дамаска к химатаке (если таковая на самом деле могла произойти, а не была инспирирована боевиками и их подельниками) во внимание принят так и не был. На Западе, в частности, цинично высмеяли пресс-конференцию в Гааге, где о своем участии в видеопостановке «Белых касок» рассказали сами «актеры». Никто не заинтересовался отчетами российских специалистов службы по защите от оружия массового поражения, которые побывали на месте предполагаемого происшествия и изучили пробы грунта. Не верит западная публика и в робкие попытки собственных репортеров представить события в ином свете.

Например, ближневосточный корреспондент The Independent Роберт Фиск посетил клинику в Думе, побеседовав как с местными жителями, так и с одним из докторов. Тот подтвердил, что видео - настоящее, и снято оно было в их больнице. Однако изображенные на кадрах люди страдают не от отравления химией, а от гипоксии, вызванной пылью, поднявшейся из-за артобстрела и разнесенной сильным ветром. Никто из горожан понятия не имеет о какой-то «газовой истории»: это также установил журналист, а ведь это Восток - случись что-то важное, об этом знала бы вся округа…

Мимо ушей и глаз пропустили западные политики и сюжет российского телеканала «Звезда», в котором рассказывалось об обнаружении на территории Сирии лаборатории боевиков по созданию химоружия, а также секретный склад, где они хранили компоненты для снаряжения опасных боеприпасов. А ведь если внимательно присмотреться к видеокадрам, многие факты, на которых строят свою нынешнюю «доказательную базу» те же репортеры The New York Times, оказались бы как минимум под сомнением. К примеру, в репортаже «Звезды» демонстрируются найденные в тайнике террористов баллоны, где хранились компоненты для создания отравляющей смеси. Между тем, The New York Times уверяет, что баллон, который виден на кадрах с места происшествия в Думе, мог принадлежать только правительственным войскам.

Ну и, конечно, мало кто на Западе готов прислушиваться к словам Башара Асада. А сирийский лидер, тем временем, спокойно доказывает свою правоту, предъявляя разумные аргументы. Зачем, к примеру, правительственным войскам применять химическое оружие (даже если бы оно у него и было, ведь все запасы таких веществ были уничтожены, причем под контролем ОЗХО) на финальном этапе войны? Террористы фактически разгромлены, государственность сохранена, начинается восстановление мирной жизни - к чему сегодня применять столь мощные средства да еще и против мирных граждан? Сомневается Башар Асад и в верности утверждения о применении именно боевых отравляющих веществ, ведь судя по кадрам видеосъемки, люди «излечиваются» простым умыванием проточной водой из шланга.

Информационные контратаки

«Фейки, подобные нынешней компиляции фактов, приведенной в публикации The New York Times, к сожалению, будут появляться, - убежден политолог, кандидат исторических наук Михаил Ургалкин. - Едва какая-нибудь острая тема вдруг начнет преподноситься не так, как выгодно Западу, сразу появятся новые "факты", "обстоятельства", будут разрываться новые информационные бомбы. Скажем, только чаша весов в истории со сбитым "Боингом" стала склоняться в сторону виновности Украины и ее военных, появились некие "неопровержимые доказательства" принадлежности "Бука" российской армии. Только начала проявляться ложь Родченкова в отношении массового допинга в российском спорте - сразу последовали новые вбросы с его стороны, пошли свежие разоблачения. Так и теме применения химоружия в Сирии не дадут затихнуть, ее будут постоянно муссировать, находить новые "свидетельства" и "сопоставления". А, может, и очередную провокацию устроят».

Противостоять таким информационным выпадам можно только «контратаками», убеждены специалисты. Скажем, когда представитель Всемирной организации здравоохранения от Австралии Питер Салама неожиданно озвучил в Женеве сведения о якобы 500 пострадавших от токсичных веществ в Думе, эту информацию немедленно перепроверили представители российской стороны. В частности, как рассказал первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, они разыскали представителей сирийского Красного полумесяца и местного офиса координатора ООН в Сирии, участвующих в проведении гуманитарной операции в Восточной Гуте, и попросили подтвердить эти сведения. Естественно, что данными, озвученными представителем ВОЗ, никто из этих специалистов не обладал.

… Руководитель группы советских военных переводчиков на Нюрнбергском процессе Евгений Гофман в свое время делился воспоминаниями об участии в этом историческом событии. В свете нынешней ситуации, интересны те моменты, которые имеют отношение к организации судебных слушаний. Так вот, оказывается, при рассмотрении дел применялись все юридические процедуры, даже несмотря на то, что вина нацистских головорезов была доказана по умолчанию. В частности, приводились свидетельские показания, выступали пострадавшие, к делам приобщался огромный массив документов, доказательств, улик. Все было построено именно как суд, а не судилище: мировое сообщество тем самым демонстрировало главенство Закона, равенство перед ним кого бы то ни было. Почему же сейчас для того, чтобы выступить с самыми серьезными обвинениями, достаточно пары постов с ложного аккаунта в соцсети либо подставной видеосъемки и фейковых признаний. Видимо, пока на весь подобный «продукт» есть спрос - он будет востребован…