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В России номер мобильного телефона хотят приравнять к паспорту

Александра Арсентьева
10:40 28.06.2018
члены рабочей группы положение об использовании мобильного номера одобрили. Законопроект был отправлен на доработку.
В России номер мобильного телефона хотят приравнять к паспорту
Фото: Maciej Luczniewski / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

В российском правительстве рассматривают законопроект, который позволит использовать номер мобильного телефона для подтверждения личности гражданина. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на текст документа.

Предлагается ввести несколько идентификаторов. Помимо сотового номера, в перечне указана электронная подпись, дактилоскопические и биометрические данные.

По данным газеты, члены рабочей группы положение об использовании мобильного номера одобрили. Законопроект был отправлен на доработку.

Область применения такого вида идентификатора «может быть ограничена» при дальнейшем обсуждении инициативы.  

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