Опубликованы кадры испытания донецкого пистолета-пулемета «Оплот»

В Донецкой народной республике продемонстрировали опытный образец нового пистолета-пулемета «Оплот».

Оружие разработано на военно-промышленном комплексе ДНР. Об этом рассказал конструктор пистолета-пулемета Владимир Мищенко в интервью «Шторму».

«Мы с коллективом конструкторов ГИКа (Государственной инновационной компании) – это представители ВПК Донецкой народной республики, приложили усилия и сделали вот такой пистолет-пулемет», - сказал он.

По словам конструктора, стрелять из такого оружия можно как одиночными выстрелами, так и очередями. Прицельная дальность пистолета-пулемета составляет примерно 75 метров, скорострельность – 850–900 выстрелов в минуту. В магазин вмещается 25 патронов.