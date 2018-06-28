Опубликованы кадры испытания донецкого пистолета-пулемета «Оплот»
Прицельная дальность пистолета-пулемета составляет примерно 75 метров, скорострельность – 850–900 выстрелов в минуту.
Видео: Daily Storm/ YouTube
В Донецкой народной республике продемонстрировали опытный образец нового пистолета-пулемета «Оплот».
Оружие разработано на военно-промышленном комплексе ДНР. Об этом рассказал конструктор пистолета-пулемета Владимир Мищенко в интервью «Шторму».
«Мы с коллективом конструкторов ГИКа (Государственной инновационной компании) – это представители ВПК Донецкой народной республики, приложили усилия и сделали вот такой пистолет-пулемет», - сказал он.
По словам конструктора, стрелять из такого оружия можно как одиночными выстрелами, так и очередями. Прицельная дальность пистолета-пулемета составляет примерно 75 метров, скорострельность – 850–900 выстрелов в минуту. В магазин вмещается 25 патронов.