Ученые выяснили, люди какой профессии чаще болеют раком

У бортпроводников выше риск развития рака нескольких видов, чем у людей других профессий. Такие результаты исследований были опубликованы в издании Environmental Health.

Ученые сравнили информацию о здоровье свыше пяти тысяч бортпроводников и около трех тысяч женщин и мужчин с похожим экономическим статусом. Выяснилось, что риск развития рака матки, груди, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта и других видов онкозаболеваний у сотрудников экипажей самолетов выше.

К примеру, заболеваемость раком груди у бортпроводников составила 3,4%, а у группы населения, с которой их сравнивали, - 2,3%.

Такие результаты исследователи объясняют профессиональными особенностями работы стюардесс - в частности, на больших высотах они подвергаются ионизирующему облучению. Еще один фактор риска - сбой в работе циркадных ритмов из-за, того, что у стюардесс ненормированный рабочий день. Авторы отмечают, что в Соединенных Штатах риск для экипажей самолетов заболеть раком выше, чем в Европе.

«В ЕС уровень радиации, которому подвергается экипаж, отслеживается, и график работы составляется так, чтобы дозу облучения минимизировать, особенно для беременных женщин. В США такого нет», - рассказала один из авторов проведенного исследования Ирина Мордюкович.

Она добавила, что итоги «ошеломляют», учитывая, что среди исследуемой группы было мало курящих и людей с излишним весом.

Мордюкович также рассказала, что бортпроводники могут принимать меры, помогающие снизить риск онкозаболеваний. Например, защищаться от ультрафиолета при помощи специального крема, а также хорошо высыпаться в выходные, употреблять здоровую пищу и заниматься спортом.