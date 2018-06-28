Депутаты Рады устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма

Депутаты Верховной рады Игорь Мосийчук и Нестор Шуфрич переругались в прямом эфире телеканала NewsOne, предъявляя друг другу обвинения в «сдаче Крыма».

Мосийчук считает, что Украина потеряла полуостров из-за «слабости» украинских политиков, находившихся у власти в 2014 году. Им в пример он привел бывшего президента Украины Леонида Кучму, который в 2003 году «защитил остров Тузлу от России».

Шуфрич на это ответил, что Тузлу защитил как раз он и его коллеги, а Мосийчук как раз не смог уберечь Крым.

«Я, Владимир, Юрий защитили Тузлу, а вы Крым - нет. Это, к сожалению, правда», - отметил парламентарий.

Крым стал частью России после референдума, проведенного в марте 2014 года, на котором большинство местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.