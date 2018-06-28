Telegram получил долгожданные новые возможности

Мессенджер Telegram выпустил ряд весьма интересных нововведений. Об этом сообщается на официальном сайте мобильного приложения.

Теперь пользователи могут отмечать чаты как прочитанные или непрочитанные. Также разработчики добавили ускоренный режим прослушивания голосовых и видеосообщений.

Отправляя контакт, можно выбрать, какие номера телефонов или другую информацию получит собеседник.

Кроме того, сейчас можно заменить отправленное фото или видео при редактировании сообщения. Исходящие сообщения можно удалять, даже в том случае, если они еще не отправились.

Теперь в меню форматирования пользователи могут найти значок «добавить ссылку» в текст сообщения.

На сайте Telegram также говорится, что при переходе по результатам поиска и обратно сбрасываться запрос не будет.

Также разработчики утверждают, что у мессенджера улучшены средства для «обхода цензуры».