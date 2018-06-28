Пулеметные очереди и рев вертолетов: в Новороссийске завершились учения «Славянское братство»

На полигоне «Раевский» в Новороссийске проходят учения «Славянское братство». В них принимают участие больше одной тысячи бойцов из России, Беларуси и Сербии.

Активная фаза международных тренировок началась с масштабной операции против боевиков. По легенде учений бандиты пытаются прорваться в город и из засады напасть на колонну коалиционных сил. Задача России, Беларуси и Сербии - в составе единой тактической группы уничтожить неприятеля.

Под натиском ударной группы террористы вынуждены отступать и перебрасывать подкрепление. Гаубицы, противотанковые управляемые ракеты, самоходные артиллерийские установки «поджаривают» врага.

Штурмовой группе необходимо найти, блокировать и ликвидировать противника в труднодоступных горных районах. Для этого Ми-8 десантирует спецназ в район сосредоточения - одновременно восемь групп на разные высоты. Бойцы занимают оборону, чтобы отрезать пути отхода неприятелю.

Далее коалиционные силы совершают стремительный марш-бросок в тыл противника. А на передовой стрекочут пулеметы и рев вертолетов заглушает гул артиллерии.

В международных учениях «Славянское братство» впервые отрабатывают «принцип молота и наковальни». Российские войска зажимают неприятеля в тиски, а белорусские десантники наносят огневое поражение.

«Наше учение не зря называется "Славянское братство" - мы все друг друга прекрасно понимаем. Вчера при подготовке к боевым действиям было организовано взаимодействие. Общение с сербами происходит через переводчика. Все задачи уяснили, прекрасно знают, что от кого требуется и успешно их выполняет», - рассказал командир коалиционной тактической группы Андрей Кондрашкин.

В ходе учений разведка обнаружила огневую точку противника - в высотном здании. Оттуда террористы обстреливают союзные войска, там же держат заложников.

Под прикрытием техники спецназ прорывается к захваченному объекту и, разделившись на группы, окружает базу противника. Действие происходит на всех этажах одновременно. Сербские военные ликвидируют террористов и освобождают заложников.

Еще одна колонна пытается вырваться из окружения, но ее с воздуха атакуют ударные вертолеты МИ-35. Вовремя подоспевший мобильный резерв завершает разгром основных сил противника.