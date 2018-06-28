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США допустили присоединение РФ к G7 без «возвращения» Крыма Украине

Александра Арсентьева
08:42 28.06.2018
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил, что на предстоящем российско-американском саммите будет затронута темы возможного расширения G7.
США допустили присоединение РФ к G7 без «возвращения» Крыма Украине
Фото: Michael Candelori / ZUMAPRESS.com / Serguei Fomine / Russian Look Globallookpress

Соединенные Штаты допускают ряд компромиссов с Россией, которые могли бы позволить ей присоединиться к странам «Большой семерки», не возвращая Крым Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает The Washington Post.

Какими именно могут быть данные компромиссы, госсекретарь США не уточнил, добавив, что Соединенные Штаты по-прежнему считают присоединение Крыма к РФ незаконной аннексией.

«Президент (Трамп - прим. ред.) глубоко убежден, что Россия неизбежно будет участником этих важных геостратегических дискуссий о возвращении в G7», - сказал Помпео, добавив, что «это долгая история».

Он отметил, что президент США хотел бы изменить к лучшему отношения с Российской Федерацией, но уточнил, что возможности для продуктивного диалога не велики.

«Однако президент надеется, что мы сможем снизить температуру, снизить риск для США и найти позиции, по которым сможем получить для Украины хороший результат», - заявил Помпео.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил, что на предстоящем российско-американском саммите будет затронута темы возможного расширения G7. Об этом Болтон заявил после встречи с российским президентом.

О желательности возвращения РФ в G7 американский лидер заявил в июня перед саммитом «большой семерки» в Канаде. Его поддержал только премьер Италии Джузеппе Конте. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила позицию европейских стран в G7: возвращение РФ в клуб может произойти только после достижения существенного прогресса по украинской проблеме.  

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