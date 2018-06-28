Кадыров рассказал, как эффективно бороться с коррупцией

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что полная конфискация имущества и средств является эффективным наказанием для чиновников-коррупционеров. Такое мнение он выразил в интервью «Известиям».

Кадыров считает, что даже отбывший тюремное наказание чиновник, выйдя на свободу, снова становится богатым человеком.

Глава республики заявил, что нечестно нажитые средства необходимо конфисковывать, и эти деньги вкладывать в строительство социальных объектов, дорог, а также помогать людям.

Кадыров добавил, что ответственность за порядок всегда лежит на плечах руководителя, которому доверили управление.

«Если я глава республики, я отвечаю за все. "Я не виноват, а виноваты все остальные" - так не получится. Если руководитель не захочет, ни один человек не будет воровать, ни одной копейки», - заметил он.

В то же время Кадыров не считает, что ужесточение российского антикоррупционного законодательства является эффективной мерой. Чеченский лидер подчеркнул, что необходимо «поменять культуру» и «воспитывать людей».