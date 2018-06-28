Проблемы с техникой и персоналом: глава штаба ВВС ФРГ о плачевном состоянии авиапарка

Авиационный парк ВВС Германии (люфтваффе) находится в плачевном состоянии - заявил глава штаба ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на Reuters.

Глава штаба люфтваффе отметил, что для исправления ситуации необходимо срочное финансирование на модернизацию самолетов. К таким выводам он пришел после инспекции военно-воздушных объектов и проведенных бесед с военными.

«Самолеты не используют из-за того, что не хватает запчастей, или даже многие из них уже сняты с производства», - заявил Герхартц.

Он также рассказал, что инспекция состояния многоцелевых истребителей Eurofighter заняла 14 месяцев вместо полугода, что неприемлемо.

Герхартц выступил с докладом после заявлений Минобороны и военного омбудсмена немецкого парламента о больших проблемах с военной техникой и персоналом в армии ФРГ. Так, в феврале этого года Министерство обороны в своем докладе указало на то, что для обучения и боевого применения доступны только 39 из 128 самолетов Eurofighter и лишь 26 из 93 истребителей старшей модели Tornado.