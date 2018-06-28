Один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов полыхает на юго-западе Ирана: видео
Мощнейший пожар произошел на предприятии. Пострадали не меньше шести человек, двое из них получили тяжелейшие ожоги.
Фото: javadhamida1/ twitter
Видео: javadhamida/ Twitter
Не меньше шести человек пострадали в результате пожара на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в иранском городе Абадане.
Двое из них попали в больницу с тяжелыми ожогами, сообщает сайт «Комсомольской правды». Власти города заверили, что в течение часа локализуют огонь, а затем его потушат.
Площадь возгорания не называется.
Абаданский нефтеперерабатывающий завод был открыт в 1912 году и на сегодняшний день является одним из самых крупных в мире.