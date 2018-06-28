СМИ: УАЗ «Патриот» получил новую раздаточную коробку

УАЗ «Патриот» получил новую раздаточную коробку - она была сертифицирована в России несколько месяцев назад, но только недавно ее начали устанавливать на автомобили.

Ранее в конфигурации машины устанавливали одну из двух раздаточных коробок. Одна - система собственной разработки с механическим приводом и ручным тормозом для блокировки заднего вала. Ее передаточное число оставлялет 1,94. Вторая коробка производится в Китае, оснащена системой электронного управления с помощью шайбы.

Новый агрегат получил название Divgi Warner, это устройство индийско-американского производства. О том, что новые автомобили «Патриот» выходят с такой раздаточной коробкой, производитель не сообщал. Использование новых комплектующих началось в середине весны этого года. Об этом сообщает издание CarsWeek.

Отмечается, что показатели реализации данной модели продолжают расти. С начала года было реализовано около шести тысяч единиц УАЗ «Патриот».