Путин подписал закон о праве абитуриентов-инвалидов поступать сразу в несколько вузов

Закон, предоставляющий абитуриентам с ограниченными возможностями право подавать заявки сразу в несколько вузов, подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале правовой информации, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день абитуриенты-инвалиды могут поступать в высшие учебные заведения вне конкурса в пределах квоты. Если она превышена, между поступающими в вузы проводится конкурс на зачисление. Таким образом, нет гарантии, что успешно сдавший экзамены абитуриент-инвалид будет принят в вуз.

Новый закон предполагает, что дети с ограниченными возможностями - инвалиды I и II групп - смогут пользоваться правом на внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета, если они успешно сдали вступительные экзамены. Подавать заявки можно в несколько вузов, но не более пяти. Часть абитуриентов-инвалидов сможет подать документы в высшие учебные заведения, проводящие дополнительные экзамены творческой направленности.