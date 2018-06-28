Трамп обозначил сроки и место встречи с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «примерно» во время поездки в Европу. Об этом сообщает Reuters.

Трамп отметил, что встреча с Путиным, возможно, состоится после саммита НАТО и может пройти в Хельсинки. По словам американского лидера, он собирается обсудить с российским президентом вопросы, связанные с Сирией и Украиной.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что по закрытым каналам давно обсуждается подготовка встречи Путина и Трампа. Он добавил, что о времени и месте проведения саммита будет объявлено в четверг 28 июня.

В среду российский лидер в конце встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном передал привет Трампу и сказал, что встреча с ним важна и он к ней будет готовиться.