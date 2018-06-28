Ученые предрекли климатическую катастрофу в России

Норвежские ученые сообщили, что в северной части Баренцева моря наблюдаются резкие климатические изменения. Результаты исследования были опубликованы в издании Natural Climate Change.

Как заявили специалисты, арктический климат в регионе в скором времени может поменяться на более теплый, который присущ атлантической климатической системе. Этому в основном способствует низкий уровень поступления пресной воды, которую Баренцево море получает из-за таяния льдов.

Баренцево море по климатическим условиям делится на две части: холодная северная и более мягкая южная. Экологическая система северной части находится в зависимости от ледяного покрова. При нормальном климатическом цикле тает ледяной покров, при этом наполняя море пресной водой, которая в зимнее время года снова образует ледяной покров. Специалисты заявили, что холодные воды отступают на север из-за напора теплых атлантических.

Если верить результатам исследования, климатическое изменение губительным образом скажется на экологической системе моря, а процесс потепления в Баренцевом море необратим, потому как в Арктике образовалась некая «горячая точка».