Экипаж вертолета Ка-52 вернулся домой из Сирии

Экипаж еще одного вертолета Ка-52 «Аллигатор» и боевая машина возвратились в Россию из Сирии после выполнения своей миссии. Пилоты вертолета вернулись на аэродром базирования в пункте постоянной дислокации в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Накануне на аэродроме Хмеймим вертолет был подготовлен для перевозки на самолете Ил-76 военно-транспортной авиации.

Ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации из Сирии вернулись 15 летательных аппаратов, специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.