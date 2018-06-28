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Российские военные раздали более десяти тонн гумпомощи в городе Мисраба

Вадим Синицын
05:59 28.06.2018
Город Мисраба в Сирии очищен от завалов, только за последний месяц к своим домам вернулись около 1200 семей. Однако ситуация со снабжением остается сложной.

Российские военнослужащие раздали более десяти тонн продуктов, воды и предметов гигиены в сирийском населенном пункте Мисраба неподалеку от Дамаска. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Город Мисраба почти полностью очищен от завалов, сюда все активнее возвращаются мирные жители - только за последний месяц к своим домам вернулись около 1200 семей. Однако ситуация со снабжением в городе, который подвергался атакам террористов, до сих пор сложная. Российская гуманитарная помощь помогает пережить тяжелые времена.

Многие из вернувшихся в город мирных сирийцев нуждаются в медицинской помощи. Военные медики из России открыли здесь выездной пункт, где оказывают населению помощь, принимая за день от 70 до 100 человек. Среди пациентов преобладают дети, многие из них страдают от инфекций.

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