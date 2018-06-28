В Раде рассказали, как заставить Россию уважать Украину

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь считает, что Украине необходимо экономическое возрождение для того, чтобы Москва начала считаться с интересами Киева. Пока, по его мнению, Россия ведет себя крайне пренебрежительно по отношению к Украине. Об этом депутат заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Бондарь отметил, что Украина нуждается в нескольких американских или европейских банках, которые смогут выдавать гражданам кредиты по низким процентным ставкам.

Украинским властям, как сообщил депутат, нужно акцентировать внимание на улучшение инфраструктуры и строительстве новых заводов.